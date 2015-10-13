وزير الآثار يتفقد عدد من المواقع المقترحة لإنشاء دار للأوبرا بالأقصر

تفقد وزير الثقافة حلمي النمنم يرافقه محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الاثنين ، عدد من المواقع المقترحة بمدينة الأقصر لإنشاء دار للأوبرا، لتكون مركز إشعاع ثقافي وتنويري وعامل جذب سياحي بالمحافظة.

> وشملت أبرز المواقع المقترحة منطقة أرض إدارة البساتين المطلة على نهر النيل والملاصقة لبيت شيكاغو للدراسات الأثرية والتي تبلغ مساحتها 7479 متر مربع.

> وأكد وزير الثقافة، أن الوزارة ستبدأ بإعداد الدراسات اللازمة ووضع تصور متكامل للمشروع، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة اتجهت لإنشاء دارين للأوبرا بالوجه البحري في الإسكندرية ودمنهور، وستكون دار أوبرا الأقصر أول دار في الصعيد يعمل على تقديم خدمة ثقافية وفنية متميزة لأهالي محافظات قنا والأقصر وأسوان.

> وأكد محافظ الأقصر، استعداده لإنهاء كافة إجراءات تخصيص الأرض ومخاطبة مجلس الوزراء للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت بدعم وزارة الثقافة.

> وافتتح وزير الثقافة خلال زيارته للمحافظة يرافقه محافظ الأقصر قصر ثقافة إسنا بجنوب المحافظة، وسط عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرق الربابة والمزمار البلدي والآلات الشعبية وكورال الأطفال.

> وحضر فعاليات حفل الافتتاح كل من الدكتور محمد أبو الفضل بدران الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومحمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة.

> كما تفقد وزير الثقافة ومحافظ الأقصر، قرية حسن فتحي بمدينة القرنة بالبر الغربي، لبحث خطة ترميم وإنقاذ القرية التراثية، حيث قاما بالتجول داخل القرية، ومعاينة قصر ثقافة حسن فتحي والخان ومسجد القرية، كما التقى الوزير بعدد من أهالي القرية الذين حافظوا على العمارة البيئية المميزة للمعماري حسن فتحي.

> وافتتح وزير الثقافة خلال زيارته للمحافظة معرضا للصور الفوتوغرافية عن حرب أكتوبر المجيدة بقصر ثقافة الأقصر نظمته إدارة الفنون التشكيلية بالقصر، كما تفقد المسرح المكشوف المقام على مساحة 2000 متر الملاصق لفندق شيراتون بمنطقة العوامية