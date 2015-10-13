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«دراسة أمريكية»: كثرة الحركة خلال العمل مفيدة صحيًا وتقلل خطر الوفاة

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«دراسة أمريكية»: كثرة الحركة خلال العمل مفيدة صحيًا وتقلل خطر الوفاة «دراسة أمريكية»: كثرة الحركة خلال العمل مفيدة صحيًا وتقلل خطر الوفاة

 

أرشيفية

كشف باحثون أمريكيون، أن حركة الموظفين خلال فترة عملهم عمل، مثل حركات النقر بالأصابع والأقدام والأقلام، مفيدة لصحتهم وتقلل من خطر الوفاة.

وحسب ما جاء يموقع سكاي نيوز عربية، فأن الباحثين في الدورية الأمريكية للطب الوقائي كتبوا أن دراسات سابقة ربطت بين الجلوس لفترات طويلة سواء أمام أجهزة الكمبيوتر أوالتلفزيون والمشاكل الصحية حتى بين من يمارسون الرياضة.

وخلصت الدراسة الجديدة إلى أن كثرة الحركة لدى النساء اللاتي يجلسن خمس أو ست ساعات في العمل ارتبطت بتقليص مخاطر الوفاة مقارنة بمن لا تتحركن من مقاعدهن.

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