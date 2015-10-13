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تصفيات اليورو – إنجلترا وسويسرا يحلقان سويا إلى فرنسا.. والملحق ينتظر سلوفينيا

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تصفيات اليورو – إنجلترا وسويسرا يحلقان سويا إلى فرنسا.. والملحق ينتظر سلوفينيا تصفيات اليورو – إنجلترا وسويسرا يحلقان سويا إلى فرنسا.. والملحق ينتظر سلوفينيا

هدد عدلي القيعي مدير التسويق والاستثمار السابق بالأهلي ما أسماهم بالـ"مخربون" داخل النادي بالإعلان عن أسمائهم إذا لم يتعظوا.

وكان الأهلي في طريقه لتعيين القيعي متحدثا إعلاميا ولكن الأخير اعتذر بسبب عدم وضوح معالم ومهام عمله مما جعله يطلب عدم الاستمرار.

وتحدث القيعي لقناة CRT يوم الاثنين قائلا:"رسالتي إلى المخربين إذا لم تتعظوا سوف أعلن عن أسمائكم".

وتابع"أنتم تحصلون على أموال لتخربون في هذا النادي".

وأضاف"هم يريدوننا أن ندخل في مواجهة مع مجلس الإدارة وهذا لن يحدث أبدا، هذا لم نعتاد عليه في الأهلي".

وأكمل"أبلغت الرئيس محمود طاهر بإنني على استعداد للمساعدة والمساندة لكن بدون مقابل وبدون الحصول على أي صفة رسمية داخل النادي، لكن أرفض الحصول على أي منصب حاليا".

وأتم"كيف إذن أطلب الحصول على أموال وأنا أبلغت طاهر بإنني على استعداد للعمل التطوعي بدون الحصول على مقابل"؟

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