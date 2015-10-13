أشهر 5 صور نالت أكبر عدد من الـ Likes على إنستقرام

تكريماً لعيد ميلاد إنستقرام الخامس، الذي يضمّ حالياً حوالي 400 مليون مستخدم للصور فقط، نُشرت أكثر من 5 صور نالت أكبر عدد من الإعجاب على الموقع (Likes). يذكر أن هذا العدد كبير جداً بالنسبة الى تاريخ هذا التطبيق القصير.

حتى الآن، Kindall Jinner هي الفائزة الأولى، تبعتها Taylor Swift بصورتين، تلتهما Kim Kardashian ومن بعدها احتلت شقيقتها الصغرى،Kylie Jenner المرتبة الخامسة.

1- كيندال جينر

2- تايلور سويفت

3- تايلور سويفت

4- كيم كاردشيان

5- كيلي جينر

صور زفاف Millie Mackintosh تُنشر للمرة الأولى على انستقرام