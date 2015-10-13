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كارمن سليمان تؤكد خبر زواجها قريباً

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كارمن سليمان تؤكد خبر زواجها قريباً كارمن سليمان تؤكد خبر زواجها قريباً

الإثنين 12-10-2015 02:03

أعلنت الفنانة كارمن سليمان حسب ما ذكرت بعض الوسائل الاعلامية، أنها تنوي دخول القفص الذهبي بعد أن وجدت الرجل المناسب لها وستتزوج منه قريبا.
وقالت كارمن :"دوما تلاحقني شائعة ارتباطي وزواجي وهذه المرة ستتحول إلى حقيقة وأؤكد لجمهوري أنهم سيسمعون خبراً سعيداً قريبا وهو زواجي لكنني لن أُقدم على أي خطوة رسمية إلا بعد انتهاء دراستي ومازلت في عامي الأخير من كلية الإعلام" وتابعت كارمن : "لن أكشف عن أي تفاصيل تتعلق بحياتي العاطفية الآن وكل ما يُمكنني قوله إنني وجدت شريك حياتي ولا أرغب في الكشف عن اسمه أو هويته حاليا".
وأكدت نجمة برنامج المواهب "آراب أيدول" مؤخرًا، أنها قررت أن تخوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم "اللغز"، وهو من بطولة مجدى كامل وروجينا وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

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سيدتي