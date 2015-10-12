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محافظ قنا يستقبل الفوج الأول من الحجاج

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محافظ قنا يستقبل الفوج الأول من الحجاج محافظ قنا يستقبل الفوج الأول من الحجاج
استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة والبالغ عددهم 180 حاجا.

وأشار الهجان إلى أنه من المقرر وصول الفوج الثانى ويضم 140 حاجا فى تمام الحادية عشر والنصف مساء اليوم يرافقهم حسين السيد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.

وقام المحافظ بتوزيع الورود على الحجاج وتهنئتهم بتأدية مناسك الحج وعودتهم سالمين إلى بلادهم.

واطمأن الهجان على سلامة الحجاج وطالب بتقديم كل التسهيلات لإنهاء إجراءات خروجهم من المطار فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً حرص جميع الجهات العاملة وذات العلاقة على بذل أقصى الجهود وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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