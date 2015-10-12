مؤتمر جماهيرى حاشد لحزب حماة الوطن لدعم مرشحيه فى المنيا

نظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة المنيا لدعم مرشحيه في الانتخابات البرلمانية بحضور رئيس الحزب الفريق جلال هريدى وعدد من أعضاء الحزب والمرشحين.

وتحدث هريدى عن دور القوات المسلحة فى حماية الوطن من الإرهاب ومحاولات الوقيعة بينه وأبناء الشعب حتى يغيب الأمن والأمان.

كما تحدث عن دور النائب فى البرلمان وأهمية وجود نواب على دراية بما يحدث فى الشارع العربى والعالمى ودعا هريدى إلى التكاتف والعمل بجد من أجل خروج الانتخابات البرلمانية بشكل يليق باسم مصر وحتى تكتمل خارطة الطريق التى رسمت من أجل بناء المجتمع وإعادة صياغته فى حياة مليئة بالعمل والحرية.

وقال المهندس سعيد أبو الليل، أمين الحزب مرشح دائرة بندر المنيا، إن المرحلة المقبلة تتطلب الجد والاجتهاد وحسن الاختيار وإعمال العقل حتى نحقق ما نصبو له وهو بالعلم والعمل نبنى مصر.



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