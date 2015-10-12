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مناقشة استعدادات عقد ملتقى تأهيل وتوظيف خريجى جامعة المنصورة

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مناقشة استعدادات عقد ملتقى تأهيل وتوظيف خريجى جامعة المنصورة مناقشة استعدادات عقد ملتقى تأهيل وتوظيف خريجى جامعة المنصورة
اجتمع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة بأعضاء اللجنة المنظمة لملتقى تأهيل وتوظيف الخريجين لمناقشة استعدادات إقامة أكبر ملتقى تأهيل وتوظيف خريجى الجامعة يومى 6 و7 ديسمبر المقبل.

يشارك فى الملتقى عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وبعض الهيئات الدولية ويكتسب الملتقى أهمية كبيرة لطلاب السنوات النهائية بالجامعة، حيث يهدف إلى تدريب الطلاب على سوق العمل ورفع مهارتهم، كما يهدف لمساعدة الخريجين على إقامة مشروعات صغيرة.

ويقدم الملتقى خدماته مجانا من خلال منح مقدمة من مؤسسات عالمية ومحلية عن طريق الجامعة سواء منح تدريبية لريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة أو منح مادية لإقامة مشروعات صغيرة.

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