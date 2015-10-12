أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح "فى حب مصر" بسوهاج يطالب الرئيس بزيارة الصعيد ليرى ما يعانيه من إهمال

Google+ Print
مرشح "فى حب مصر" بسوهاج يطالب الرئيس بزيارة الصعيد ليرى ما يعانيه من إهمال مرشح "فى حب مصر" بسوهاج يطالب الرئيس بزيارة الصعيد ليرى ما يعانيه من إهمال
طالب سماحة السيد الشريف نقيب الأشراف والمرشح بقائمة "فى حب " فى سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة ليرى بعينه ما يعانيه الصعيد من إهمال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى تجرى فعالياته الآن بمدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج لدعم مرشحى القائمة بالصعيد.

واستكمل "الشريف" كلمته قائلا إنه يجب على المسؤولين بالاهتمام بالصعيد ومحافظة سوهاج، وأكد أن الصعيد يعانى من الإهمال والتقصير وأنه يجب الانتهاء والموافقة على إنشاء الجامعة العمالية فى سوهاج، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل لخدمة أهالى سوهاج والصعيد وقال: "يجب علينا أن نهتم بالصعيد وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته تجاه القضايا الهامة والملحة"، مشيراً إلى أن الوطن أمانة فى عنق جميعًا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا