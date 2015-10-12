مرشح "فى حب مصر" بسوهاج يطالب الرئيس بزيارة الصعيد ليرى ما يعانيه من إهمال

طالب سماحة السيد الشريف نقيب الأشراف والمرشح بقائمة "فى حب مصر " فى سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة ليرى بعينه ما يعانيه الصعيد من إهمال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى تجرى فعالياته الآن بمدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج لدعم مرشحى القائمة بالصعيد.

واستكمل "الشريف" كلمته قائلا إنه يجب على المسؤولين بالاهتمام بالصعيد ومحافظة سوهاج، وأكد أن الصعيد يعانى من الإهمال والتقصير وأنه يجب الانتهاء والموافقة على إنشاء الجامعة العمالية فى سوهاج، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل لخدمة أهالى سوهاج والصعيد وقال: "يجب علينا أن نهتم بالصعيد وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته تجاه القضايا الهامة والملحة"، مشيراً إلى أن الوطن أمانة فى عنق جميعًا.



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