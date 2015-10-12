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"المهن التعليمية"تكلف محاميا بمتابعة أزمة تعدى ولى أمر على معلمة بالإسكندرية

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"المهن التعليمية"تكلف محاميا بمتابعة أزمة تعدى ولى أمر على معلمة بالإسكندرية "المهن التعليمية"تكلف محاميا بمتابعة أزمة تعدى ولى أمر على معلمة بالإسكندرية
تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة، الاثنين، شكوى من مدرسة "العلم والإيمان" بالقطاع الرابع التابع لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية موقعة من أكثر من 25 معلما ومعلمة والتى تتضمن تعدى إحدى أولياء الأمور على إحدى المعلمات بالمدرسة.

وأوضحت النقابة خلال بيان أصدرته، أن ولية الأمر كانت تريد دخول فصل نجلها عنوة وحين رفضت المعلمة نعمة سعد، المشرف على الدور دخولها الفصل لانتظام العملية التعليمية، فتعدت عليها بألفاظ نابية وهددتها، ثم قامت بصفعها على وجهها وركلتها بقدمها ما سبب لها كدمات، وتم تحرير محضر يحمل رقم 23 أحوال فى يوم 4 أكتوبر 2015 ضد ولية الأمر بقسم رمل أول مرفق به تقرير طبى بحالة المعلمة.

وأضاف بيان النقابة: "بمجرد تلقى الشكوى، استدعى خلف الزناتى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية وأصدر تعليماته بتكليف محامى النقابة الفرعية بمتابعة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه السيدة حرصاً على كرامة المعلمة وهيبتها أمام تلاميذها ومجتمعها."

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مصر 365