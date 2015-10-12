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شهود عيان: تحطم طائرة كبيرة بعد محاولة هبوط فاشلة بمطار مقديشيو

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شهود عيان: تحطم طائرة كبيرة بعد محاولة هبوط فاشلة بمطار مقديشيو شهود عيان: تحطم طائرة كبيرة بعد محاولة هبوط فاشلة بمطار مقديشيو
قال شهود عيان إن طائرة كبيرة تحطمت اليوم الاثنين فى الصومال بعد محاولة هبوط فاشلة فى مطار مقديشو.

ووفقا للتقارير الاخبارية فإن الطائرة، والتى كانت على الأرجح تحمل معدات عسكرية لقوات الاتحاد الافريقى المتمركزة فى الصومال، تحطمت أثناء هبوطها فى جنوب العاصمة الصومالية.

وتسببت الطائرة ، التى كانت تحلق على ارتفاع منخفض ، فى إصابة السكان بالخوف. وقال مسؤول أمنى طلب عدم نشر اسمه إن الطائرة غيرت بعد ذلك من مسارها واتجهت إلى منطقة شبيلى السفلى حيث تحطمت على بعد حوالى 25 كيلومترا جنوب العاصمة مقديشو، وأفادت تقارير أخرى بأن الطائرة هبطت بسلام.
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