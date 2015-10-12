حماس تتهم "كى مون" بـ"التستر" على جرائم الإعدامات الميدانية الإسرائيلية

اتهمت حركة "حماس"، الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بـ"التستر على جرائم الإعدام الميدانية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".

وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى فى تصريح صحفى اليوم الاثنين "إن بان كى مون يتستر على جرائم الإعدام الميدانية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، يوميا ضد الفتيات والشبان والأطفال الفلسطينيين،والتى كان آخر أمثلتها إطلاق النار على الطفل أحمد صالح مناصرة وتركه ينزف بطريقة لا يمكن أن تصدر عن بشر".

وأضاف أبو زهرى "إن صمت بان كى مون على جرائم الإعدام وجرائم الحرب الإسرائيلية يمثل تشجيعا لها وغطاء سياسيا للاستمرار فيها".مطالبا إياه "بتحمل مسؤولياته أو الرحيل".

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