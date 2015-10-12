زعيم جبهة النصرة يدعو لتصعيد الهجمات على معقل العلويين فى سوريا

حث أبو محمد الجولانى زعيم جبهة النصرة فى سوريا التابعة للقاعدة المقاتلين اليوم الاثنين على تصعيد الهجمات على معاقل الأقلية العلوية التى ينتمى إليها الرئيس السورى بشار الأسد ردا على ما قال إنه قتل الروس الذين وصفهم بالغزاة للسنة دون تمييز.

وقال الجولانى فى تسجيل صوتى نشر على يوتيوب إن التدخل العسكرى الروسى يهدف إلى إنقاذ حكم الأسد من الانهيار لكنه سيبوء بالفشل كما فشل الدعم العسكرى من إيران وجماعة حزب الله.

وقال الجولانى "لا بد من تصعيد المعركة واستهداف القرى النصيرية فى اللاذقية، وإنى أدعو جميع الفصائل لجمع أكبر عدد ممكن من القذائف والصواريخ ورشق القرى النصيرية فى كل يوم بمئات الصواريخ كما يفعل الأوغاد بمدن وقرى أهل السنة."

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