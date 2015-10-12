استشهاد شاب مقدسى بزعم محاولة خطف سلاح جندى إسرائيلى

استشهد شاب فلسطينى مساء اليوم الاثنين برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلى بزعم محاولته خطف سلاح جندى داخل حافلة بالقدس المحتلة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن فلسطينيًا حاول خطف السلاح الشخصى لأحد الجنود داخل حافلة فى مدخل القدس وعندما فشل فى ذلك انقض على الجندى وحاول خنقه ثم طعن شرطيًا آخر هب لنجدته بسكين فأصابهما بجروح طفيفة (حسب زعمها).

وأشارت إلى أن قوة من الشرطة كانت قريبة من المكان أطلقت النار على الشاب الفلسطيني؛ ما أدى إلى استشهاده

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