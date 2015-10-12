أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

استشهاد شاب مقدسى بزعم محاولة خطف سلاح جندى إسرائيلى

Google+ Print
استشهاد شاب مقدسى بزعم محاولة خطف سلاح جندى إسرائيلى استشهاد شاب مقدسى بزعم محاولة خطف سلاح جندى إسرائيلى
استشهد شاب فلسطينى مساء اليوم الاثنين برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلى بزعم محاولته خطف سلاح جندى داخل حافلة بالقدس المحتلة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن فلسطينيًا حاول خطف السلاح الشخصى لأحد الجنود داخل حافلة فى مدخل القدس وعندما فشل فى ذلك انقض على الجندى وحاول خنقه ثم طعن شرطيًا آخر هب لنجدته بسكين فأصابهما بجروح طفيفة (حسب زعمها).

وأشارت إلى أن قوة من الشرطة كانت قريبة من المكان أطلقت النار على الشاب الفلسطيني؛ ما أدى إلى استشهاده
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365