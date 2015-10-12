جمارك السويس تضبط حاوية بها مكملات غذائية وأدوات تجميل بـ 12 مليون جنيه

تمكنت سلطات الجمارك بميناء الأدبية في السويس برئاسة عبد الرحمن يوسف من ضبط حاوية قادمة من الصين بداخلها مكملات غذائية ومنشطات جنسية وأدوات تجميل، وذلك بالمخالفة لقانوني الصيدلة والاستيراد وللتهرب من الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم /الاثنين/ ، إن القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو 12 مليونا و508 آلاف و499 جنيها والرسوم 824 ألفا و762 جنيها.

وأضاف المصدر أنه أثناء إنهاء إجراءات وارد مشمول البيان الجمركي باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير ومشموله طبقا للمستندات أدوات تجميل، اشتبه مدير الحركة في الحاوية وبتفتيشها تبين وجود 66 كرتونه أدوات تجميل بقيمة 400ر158 ألف جنيه، و378 كرتونه تحتوي على 3 ملايين قرص من أقراص التخسيس والمكملات الغذائية بنحو 204ر9 مليون جنيه، ونحو 564ر1 مليون عبوة من المنشطات الجنسية بقيمة 129ر3 مليون جنيه، و146 عبوات فارغة .

وأشار إلى أن جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.