"الكسل مرض ولا طبع؟".. اعرف أنواعه وطرق علاجه

"بطىء بطىء" مش بس فى الحركة لكنه بطىء فى فكره وكلامه وتفاعله مع الآخرين وتحمله للمسئولية، إنه الشخص الكسول، الذى تسير عقارب ساعته بخطوات السلحفاة كأنه يجر جملا، أشخاص لا تقدر على الاعتماد عليهم ولا تحب أن توليهم أمرا إلا "لو كنت مستغنى".>سؤال يجيب عنه استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز مقسما الكسل إلى نوعين:>كسل عرضى: وهو العرض الذى ينتاب المريض لفترة محددة وتكون الشكوى من شعوره بالوهن والخمول منذ فترة، محددة وبشكل عارض، وهو ما يجب البحث وراء أسبابه العضوية أولا كالإصابة بأمراض الكبد أو الأمراض النفسية كالاكتئاب.

وبالطبع فأعراض الكسل فى تلك الحالة تختفى بعلاج السبب المؤدى له.

كسل سلوكى: أو ما يعرف بالطبع، ويندرج تحت السمات الشخصية للفرد منذ طفولته، وهؤلاء الأشخاص يفتقدون مهارات المبادرة وفرض الحلول، ويميلون للخمول والكسل وقلة الحركة وعدم تحمل المسئولية والاتكال على الآخرين فى تسيير أمورهم، وعلى الرغم من أن التنشئة الخاطئة تلعب دورا كبيرا فى زيادة سمات الكسل لدى هؤلاء، إلا أن الأمل فى علاجهم وتغيير تلك السلوكيات معدوما ولا فائدة منه.