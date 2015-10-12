أسامة هيكل:العمليات الإرهابية لا تؤثرعلى معنويات الجيش..ويجب تصحيح الخطاب الديني

أكد أسامه هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الاعلامي أن العمليات الإرهابية لم تؤثر على معنويات الجيش أو الشعب المصري, منوها بدور الإعلام التنويري في هذا الصدد من خلال عرض الأنباء الصحيحة والتصدي للحملات الإعلامية للجماعات الإرهابية.

وقال هيكل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات تحالف وكالات أنباء البحرالمتوسط “أمان” اليوم الأثنين في شرم الشيخ إن تأثير الإرهاب على المنطقة العربية كان أكثر من تأثيره على أي مكان آخر من العالم, مشددا على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن الدين وأهمية تصحيح الخطاب الديني ليتفق مع روح العصر.

واستنكر ظاهرة ما يعرف بالناشط السياسي لأنه أحيانا يكون من غير المتخصصين ويتحدث في جميع القنوات الفضائية دون قدرات علمية أو عملية لخدمة مصالح معينة, منحيا دور وفكرة المثقف التقليدي.