مقتل خمسة عشر مسلحا من طالبان على أيدي القوات الأفغانية

قتل 15 مسلحا من عناصر طالبان ، ومن بينهم الملا إبراهيم شواني، نائب حاكم “الظل الطالباني” عن إقليم “فراه” جنوبي غرب أفغانستان على أيدي القوات الخاصة الأفغانية.

وصرح عبد الرؤوف رحماني، المتحدث باسم الجيش الوطني الأفغاني بإقليم فراه بأن وحدات القوات الخاصة تشن عمليات عسكرية ضد طالبان في منطقة “بالا بالوك” التابعة للإقليم منذ ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة أنباء “كاما” الأفغانية في تقرير لها نشرته اليوم “الإثنين ” أن أربعة جنود من الجيش الأفغاني خلال العمليات.

ولم تعلق حركة طالبان على التقرير، ولكنه يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر طالبان .