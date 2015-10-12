الحوثيون يعتقلوا 25 صحافيًا و ناشطًا في «إب» اليمنية

قام مسلحون حوثيون بمحافظة إب اليمنية، على اعتقال 25 صحافيًا وناشطًا سياسيًا وحقوقيًا من أبناء محافظتي إب وتعز.

> و أفادات ” العربية” أن عشرات المسلحين اقتحموا فندق “إب غاردن”، واعتقلوا جميع أعضاء اللجنة المنظمة لـ”مسيرة الماء”، التي كان من المقرر انطلاقها من إب إلى مدينة تعز صباح غد الثلاثاء. ولا يزال مصير المعتقلين مجهولًا حتى الآن.

> ويفرض الحوثيون منذ عدة أيام حصارًا مشددًا على سكان مدينة تعز الذين باتوا محرومين من مياه الشرب و حتى الخبز ومن أبسط متطلبات الحياة اليومية.