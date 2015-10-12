مبروك يطلق 6 رصاصات: حدث انقسام بين لاعبي الأهلي.. واختاروا بيسيرو وأنا موجود

ردود قوية من فتحي مبروك على جميع ما قيل عنه في ظهوره الأول بعد الرحيل من منصبه كمدير فني للنادي الأهلي.

الأهلي أنهى موسمه بلا بطولات بعد خسارة الدوري المصري وكأس مصر والكونفدرالية.

فتحي مبروك تولي قيادة الأهلي خلفا لخوان كارلوس جاريدو قبل أن يرحل بعد الخروج من الكونفدرالية.

وأعلن الأهلي عن تولي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد يتولى مهمة الأهلي عقب لقاء السوبر الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي ضد الزمالك.

وأطلق مبروك 6 رصاصات في ظهوره مع قناة (أبو ظبي الرياضية) عن الانقسام داخل الأهلي ومعرفة وجود بيسيرو من قبل رحيله. ويستعرضها FilGoal.com.

1) لم يكن هنالك روح بين لاعبي الأهلي والسبب اللاعبين الكبار وهذا سبب الخسارة أمام أورلاندو.

2) حدث انقسام داخل الأهلي ما بين اللاعبين الكبار والصغار وعلمت ذلك.

3) أخبرت علاء عبد الصادق بما حدث بعدما اشتكى لي أكثر من لاعب من انتقادات قوية من لاعبين كبار لهم داخل الملعب وداخل مران الفريق ولكنه لم يفعل شيئا.

4) أنا شخصية قوية وقيادية ولكن الإدارة لم تساندني. ولست ضعيفا كما يقال.

5) علمت بالمفاوضات والاتفاق مع جوزيه بيسيرو كمدير فني للأهلي أثناء تواجدي وقبل رحيلي من الفريق.

6) لم ينتقدني أي أحد. الجماهير والأولتراس أشادوا برجولتي عندما قابلتهم خلال الأيام الماضية أمام النادي الأهلي.