أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جمال عبد الحميد: عندي أمل لتدريب الزمالك ومنتخب مصر

Google+ Print
جمال عبد الحميد: عندي أمل لتدريب الزمالك ومنتخب مصر جمال عبد الحميد: عندي أمل لتدريب الزمالك ومنتخب مصر

دافع فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي عن نفسه، موجها رسالة مفادها "أنا لست ضعيفا يا مهندس محمود (طاهر)".

وقال المدرب العجوز عبر قناة دبي الرياضية في أول حوار مطول معه بعد رحيله عن القلعة الحمراء: "هناك أيدي خفية كانت تلعب وراء فتحي مبروك".

وتابع مبروك "كنت شجاعا لتولي مسؤولية الأهلي في تلك الظروف. أنا لست ضعيفا يا مهندس محمود".

وحكى "حين توليت تدريب الفريق في بداية الألفينات حدثت أزمة داخل الأهلي من أحد اللاعبين. هل تعلمون ما فعلته".

وأضاف "جعلته يترك الفريق الساعة 12 مساء لفرض الانضباط. وقتها كان محمود الخطيب مسؤولا في لجنة الكرة وحين تحدثت معه قال لي أنت المدرب افعل كل ما تريده".

وأتم "فتحي مبروك حاسس إنه ظلم ظلما كبيرا في قيادة الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا