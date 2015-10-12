اعرف تأثيرات الموبايل وألعاب الفيديو على أطفالك وإزاى تخليهم يستخدموها صح

مهما بذلت من جهود مضنية فلم تتمكن من السيطرة على رغبة أطفالك فى استخدام الموبايل والحصول عليه، وإلا بدأت نوبات الصراخ والمقارنة بينه وبين أصدقائه.

الآثار النفسية لاستخدام الأطفال الموبايل والفيديو جيم

المنع ليس حلاً والحل يكمن فى الترشيد ووضع قواعد ثابتة" هذا ما تشدد عليه استشارى طب الأطفال والمراهقين الدكتورة هالة حماد موضحة أن تنظيم الوقت هو أفضل السبل لتربية الأطفال بشكل عام، ويجب أن يعلم الطفل ويعتاد منذ الصغر أن لكل وقت مهامه وواجباته، وفى جميع الأحوال فلا يجب أن نترك التليفون أو الآيباد فى يده لفترة تتجاوز الساعتين يوميًا.

فيما يضيف طلعت حسن أستاذ سلوك الأطفال أن الاستخدام الطويل للأجهزة الإلكترونية يؤثر بالسلب على المهارات اللغوية للأطفال.

الآثار العضوية لاستخدام الأطفال الموبايل والفيديو جيم

بدلاً من الانطلاق فى المناطق المفتوحة والجرى فى الحدائق وتحت المنازل ومناولة الكره لبعضهم، انحصر نشاط الأطفال فى الجلوس على آرائك المنزل ممارسين نشاطهم الحركى بأصابعهم على شاشات الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يساهم بصورة أساسية فى رفع فرص إصابة الأطفال بالسمنة بمعدل يتجاوز 30% تبعًا لرأى خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، وبالطبع ساهم انتشار العادات الغذائية الخاطئة والوجبات الجاهزة والدسمة، فى زيادة نسبة السمنة بين الأطفال والحل يبدأ بالطبع بتشجيع الطفل على ممارسة الرياضة والاشتراك فى الألعاب الجماعية.