تصفيات اليورو – روسيا تطير إلى فرنسا.. والسويد تنتقل إلى الملحق

(إفي): ضمنت روسيا تأهلها ليورو 2016 بعد فوزهما 2-0 على مونتنيجرو، بينما حافظت السويد على فرصتها في التأهل عبر الملحق بعد فوزها على مولدوفا 2-0 ، فيما حققت النمسا فوزا هو تحصيل حاصل على ليخنتشتاين 3-0 بعد ضمانها التأهل.

وحافظ الروس على المركز الثاني بفضل ثنائية نظيفة في الشوط الأول من مواجهة مونتنيجرو سجلها كل من أوليج كوزمين في الدقيقة 33 وألكسندر كوكورين من ضربة جزاء وفي الدقيقة 37.

فيما أبقى منتخب السويد على آماله في التأهل عبر الملحق بعد فوزه على منتخب مولدوفا بهدفين سجل أولهما المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 24 وأضاف إركان زنجين الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وأكد منتخب النمسا تصدره لمجموعته السابعة بعد ثلاثية في شباك ليختشنتاين سجلها كل من ماركو أرناوتوفيتش ومارك يانكو وأضاف الأخير هدفا ثانيا له في الدقيقة 12 و54 و57.

بالتالي يرتفع رصيد منتخب النمسا لـ28 نقطة في الصدارة، يليه منتخب روسيا في الوصافة بـ20 نقطة، ويحل السويديون في المركز الثالث بـ18 نقطة.

بينما تجمد رصيد منتخب مونتنيجرو عند 11 نقطة في المركز الرابع، وخلفه منتخب ليخنتشتاين خامسا بخمس نقاط، وأخيرا مولدوفا بنقطتين فحسب.