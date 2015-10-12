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أفضل 10 - دي خيا يختار .. الأقوى والأسرع والأعنف

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أفضل 10 - دي خيا يختار .. الأقوى والأسرع والأعنف أفضل 10 - دي خيا يختار .. الأقوى والأسرع والأعنف

من أسرع لاعب في مانشستر يونايتد؟ ومن أفضل لاعب أمام المرمى شاركته أمامه؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها دافيد دي خيا.

دي خيا كان صاحب المسلسل الأطول والأكثر إثارة في العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ما بين البقاء في مانشستر يونايتد وفشل الانتقال إلى ريال مدريد بسبب التأخر في إرسال الأوراق الرسمية للصفقة. وفي النهاية دي خيا يجدد عقده مع يونايتد.

وحل دي خيا ضيفا على الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد وتم توجيه 10 أسئلة إلى الحارس الإسباني عن الأفضل والأسرع والأقوى والأعنف.

وفيما يلي إجابات دي خيا عن أسئلة الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد.

1) من هو أسرع لاعب زاملته؟

: أنطونيو فالنسيا.

2) من هو أسرع لاعب شاركت ضده؟

: سؤال صعب لأنه يوجد الكثيرين. ولكني أعتقد إن جاريث بيل هو الأسرع.

3) من هو أكثر لاعب لائق بدنيا زاملته؟

: رفائيل دا سيلفا هو الأفضل لأنه لدية قوة تحمل عالية.

4) من هو أكثر لاعب لائق بدنيا شاركت ضده؟

: سيزار إزبيليكويتا.

5) من هو أكثر لاعب يقوم بتدخلات قوية زاملته؟

: الثنائي بول سكولز وريان جيجز. كلاهما يتدخل دائما بقوة.

6) من هو أكثر لاعب يقوم بتدخلات قوية شاركت ضده؟

: أنا حارس مرمى ولذلك لم يحدث ذلك معي.

7) من هو أفضل ممرر للكرات زاملته؟

: بول سكولز.

8) من هو أفضل ممرر للكرات شاركت ضده؟

: شابي ألونسو.

9) من هو أفضل لاعب منهي للكرات أمام المرمى زاملته؟

:صديقي الرائع خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو.

10) من هو أفضل لاعب منهي للكرات شاركت ضده؟

: من الصعب الإجابة هنالك العديد من اللاعبين ولكني سأختار صامويل إيتو.

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