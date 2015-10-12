خبر في الجول - تعرف على الجهاز المساعد لبيسيرو في الأهلي

ثلاثي أجنبي في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة جوزيه بيسيرو يكشف أسمائهم FilGoal.com.

الأهلي وجه الشكر رسميا لفتحي مبروك كمدير فني للفريق بعد الخروج من دور نصف نهائي الكونفدرالية أمام أورلاندو بايرتس.

ووسط العديد من الترشيحات والأسماء استقر الأهلي بشكل رسمي على البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وأعلن الأهلي عن تولي بيسيرو منصب المدير الفني بالنادي الأهلي عقب لقاء السوبر ضد الزمالك.

وعلم FilGoal.com عن أسماء الثلاثي الأجانب في جهاز الأهلي وهم:

أليكساندر دوس سانتوس كمدرب مساعد للبرتغالي بيسيرو.

ريكاردو ديونيسيو كمخطط أحمال.

فيتور هوجو كمحلل فني.

يذكر إن محمد أبو العلا يتولى مهمة مخطط الأحمال مع تواجد وسام صفوت "سيمو" كمحلل فني للفريق وعلي ماهر كمساعد في الجهاز الفني الحالي الذي يقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.