الجيش الأمريكى: واشنطن تلقى ذخائر جوا للمعارضة السورية المناهضة لداعش

أعلن متحدث باسم قيادة القوات الأمريكية فى الشرق الاوسط (سنتكوم) الاثنين ان الولايات المتحدة القت جوا الاحد ذخائر فى شمال سوريا لمقاتلين من المعارضة يتصدون لتنظيم داعش .

وقال الكولونيل باتريك رايدر فى بيان ان هذه العملية الجوية "الناجحة" باسم التحالف "وفرت ذخائر لمجموعات عربية سورية خضع المسؤولين عنها لعمليات تدقيق ملائمة من جانب الولايات المتحدة".

وقامت بالعملية طائرات شحن من طراز سى -17 تابعة للقوات الجوية الاميركية، وفق البيان.

واوضح مسؤول فى البنتاجون لوكالة فرانس برس ان الطائرات القت ما مجموعه "خمسون طنا من الذخائر" مؤكدا معلومات ذكرتها شبكة سى ان ان.

وتعكس هذه العملية التوجه الجديد لادارة باراك اوباما بهدف التصدى للجهاديين فى سوريا بعد فشل برنامجها لتدريب المعارضين السوريين المعتدلين.

وأعلنت هذه المقاربة الجديدة الجمعة فى واشنطن، وهى تركز على تزويد مجموعات منتقاة بالأسلحة وتأمين دعم جوى لها لتكون قادرة على شن هجمات منسقة على الجهاديين.

ولم يحدد بيان سنتكوم هوية المجموعات المعارضة التى تلقت الذخائر والعتاد، لكنه اشار الى فاعلية المعارك التى تخوضها القوات الكردية السورية والمجموعات العربية لتحرير المناطق الحدودية مع تركيا فى شمال شرق البلاد.