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بالصور.. حزب الله يشيع قائدا عسكريا قتل فى سوريا

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بالصور.. حزب الله يشيع قائدا عسكريا قتل فى سوريا بالصور.. حزب الله يشيع قائدا عسكريا قتل فى سوريا
شيع حزب الله اللبنانى اليوم الاثنين أحد كبار قادته العسكريين الذى سقط خلال القتال إلى جانب قوات الجيش السورى فى محافظة إدلب قبل يومين فى موكب جنائزى نقلت وقائعه قناة المنار على الهواء مباشرة.
>اليوم السابع -10 -2015

ووصف مسؤول لبنانى رفيع المستوى حسن الحاج بانه ابرز مسؤول للجماعة يقتل فى الحرب المستمرة فى سوريا منذ أكثر من أربع سنوات.

وقتل الحاج فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا حيث تقاتل الجماعة المدعومة من إيران المسلحين فى هجوم لمساندة الرئيس بشار الأسد بدعم جوى من القوات الروسية.
>اليوم السابع -10 -2015

وحمل مقاتلون من حزب الله يرتدون زيا عسكريا مموها نعش حسن الحاج القائد المخضرم فى صفوف جماعة حزب الله الملفوف بعلم حزب الله الاصفر وساروا به ببطء على وقع عزف أبواق الموسيقى.

وكلف التدخل العسكرى الكبير لحزب الله فى سوريا لدعم حليفه الرئيس بشار الاسد حياة المئات من مقاتليه.
>اليوم السابع -10 -2015

وسار النعش فى قرى ومدن فى جنوب لبنان حيث معقل حزب الله فى قافلة من السيارات السوداء وسيارات الاسعاف.

وشارك الآلاف من المشيعين فى دفن الحاج فى مسقط رأسه فى بلدة اللويزة فى منطقة إقليم التفاح.

وقال رئيس المجلس التنفيذى فى حزب الله هاشم صفى الدين فى رثاء الحاج "أنت لم تكن مسئولا فقط ولا مديرا فحسب ولا آمر عمليات وكفى أنت كنت قائدا مصفى الذات ومثالا ونموذجا لكل اخوانك واحبائك المجاهدين."

أضاف فى كلمة أمام النعش بثتها قناة المنار "أنت قائد الميادين والوغى أنت المدافع عن الاعراض والمقدسات والحمى."
>اليوم السابع -10 -2015

وقال مسؤول لبنانى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته"هو أبرز شخص لحزب الله قتل فى المعارك فى سوريا منذ بداية الحرب."

وفى يناير كانون الثانى الماضى أسفر هجوم اسرائيلى عن مقتل ستة أفراد بينهم المسؤول العسكرى محمد عيسى ونجل القائد العسكرى فى حزب الله عماد مغنية بالاضافة الى مقتل جنرال ايرانى .
>اليوم السابع -10 -2015

ولعب حزب الله دورا حاسما فى القتال إلى جانب قوات الرئيس بشار الاسد خلال أربع سنوات من الحرب الاهلية. وفى الايام الاخيرة ساعد الحزب فى استعادة أراض من المسلحين فى محافظتى حماه وإدلب بدعم جوى من القوات الروسية.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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