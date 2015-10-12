بالصور.. حزب الله يشيع قائدا عسكريا قتل فى سوريا

شيع حزب الله اللبنانى اليوم الاثنين أحد كبار قادته العسكريين الذى سقط خلال القتال إلى جانب قوات الجيش السورى فى محافظة إدلب قبل يومين فى موكب جنائزى نقلت وقائعه قناة المنار على الهواء مباشرة.

ووصف مسؤول لبنانى رفيع المستوى حسن الحاج بانه ابرز مسؤول للجماعة يقتل فى الحرب المستمرة فى سوريا منذ أكثر من أربع سنوات.

وقتل الحاج فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا حيث تقاتل الجماعة المدعومة من إيران المسلحين فى هجوم لمساندة الرئيس بشار الأسد بدعم جوى من القوات الروسية.

>

وحمل مقاتلون من حزب الله يرتدون زيا عسكريا مموها نعش حسن الحاج القائد المخضرم فى صفوف جماعة حزب الله الملفوف بعلم حزب الله الاصفر وساروا به ببطء على وقع عزف أبواق الموسيقى.

وكلف التدخل العسكرى الكبير لحزب الله فى سوريا لدعم حليفه الرئيس بشار الاسد حياة المئات من مقاتليه.

>

وسار النعش فى قرى ومدن فى جنوب لبنان حيث معقل حزب الله فى قافلة من السيارات السوداء وسيارات الاسعاف.

وشارك الآلاف من المشيعين فى دفن الحاج فى مسقط رأسه فى بلدة اللويزة فى منطقة إقليم التفاح.

وقال رئيس المجلس التنفيذى فى حزب الله هاشم صفى الدين فى رثاء الحاج "أنت لم تكن مسئولا فقط ولا مديرا فحسب ولا آمر عمليات وكفى أنت كنت قائدا مصفى الذات ومثالا ونموذجا لكل اخوانك واحبائك المجاهدين."

أضاف فى كلمة أمام النعش بثتها قناة المنار "أنت قائد الميادين والوغى أنت المدافع عن الاعراض والمقدسات والحمى."

>

وقال مسؤول لبنانى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته"هو أبرز شخص لحزب الله قتل فى المعارك فى سوريا منذ بداية الحرب."

وفى يناير كانون الثانى الماضى أسفر هجوم اسرائيلى عن مقتل ستة أفراد بينهم المسؤول العسكرى محمد عيسى ونجل القائد العسكرى فى حزب الله عماد مغنية بالاضافة الى مقتل جنرال ايرانى .

>

ولعب حزب الله دورا حاسما فى القتال إلى جانب قوات الرئيس بشار الاسد خلال أربع سنوات من الحرب الاهلية. وفى الايام الاخيرة ساعد الحزب فى استعادة أراض من المسلحين فى محافظتى حماه وإدلب بدعم جوى من القوات الروسية.

>



>