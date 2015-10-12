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نائب رئيس الحركة الإسلامية: نتنياهو يعادى مليار مسلم حول العالم

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نائب رئيس الحركة الإسلامية: نتنياهو يعادى مليار مسلم حول العالم نائب رئيس الحركة الإسلامية: نتنياهو يعادى مليار مسلم حول العالم
قال كمال الخطيب نائب رئيس الجناح الشمالى للحركة الإسلامية فى إسرائيل أن الحركة لن تهاب من تهديدات الإسرائيلية بجعلها حركة خارج عن القانون.

وأضاف فى حوار أجراه مع موقع" واللا" الإسرائيلى أنه سيستمر ورفاقه لخدمة المسجد الأقصى ،ولن يتم تغيير الطرق التى يتم من خلالها الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأكد أن ما تدعيه إسرائيل حول عدم رغبتها فى تغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى ما هى إلا أكاذيب، حيث تقوم بشق أنفاق من تحت المسجد الاقصى على مدار سنوات وتم التأكيد على ذلك رغم نفيها ذلك

وأشار إلى أنه اتضحت الحقيقة فى النهاية وتم الكشف عن معبد اسفل المسجد و متاحف وغيرها ،وهو أكبر دليل على صدق الحركة فى أن الدولة العبرية تهدف للمساس بالأقصى عبر الحفريات.

وقال ان نتنياهو يسمح لقواته اقتحام المسجد الاقصى ولا يسمح للمصلين المسلمين دخوله ،مؤكد أنه بذلك يعادى أكثر من مليار مسلم حول العالم.
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مصر 365

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