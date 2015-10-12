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تظاهرة حاشدة بحضرموت ضد وجود تنظيم القاعدة فى اليمن

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تظاهرة حاشدة بحضرموت ضد وجود تنظيم القاعدة فى اليمن تظاهرة حاشدة بحضرموت ضد وجود تنظيم القاعدة فى اليمن
تظاهر الآلاف بمدينة المكلا فى محافظة حضرموت اليمنية اليوم الاثنين احتجاجا على استمرار احتلال عناصر تنظيم القاعدة للمدينة منذ عدة أشهر، على الرغم من التحذيرات التى أطلقها التنظيم للمواطنين بعدم المشاركة فى التظاهرات ضدهم.

وذكرت صحيفة "عدن الغد" الإلكترونية أن التظاهرة التى نظمتها منظمات المجتمع المدنى بساحل حضرموت، رددت شعارات مناوئة لعناصر التنظيم وطالبتهم بالرحيل من المدينة لينعم المواطنون بالأمن والسلام، وطالب المشاركون فى التظاهرة، السلطة الشرعية بتوفير الخدمات التى أصبحت معدومة للمواطنين وضرورة التواجد الأمنى للسلطات فى المحافظة.

وقد مرت أطقم مسلحة لعناصر التنظيم أثناء التظاهرة، ولكن لم يحدث أى اشتباك بين الجانبين، وتقع مدينة المكلا عاصمة حضرموت تحت سيطرة تنظيم القاعدة منذ أوائل شهر أبريل الماضى بعد أيام من الحرب التى شنتها ميليشيات الحوثيين وصالح على عدن.. وبعد تحرير القوات الشرعية المدعومة بالمقاومة وقوات التحالف لمحافظات الجنوب من الميليشيات تزايدت دعوات المواطنين لخروج عناصر التنظيم من المكلا مطالبين ببسط سيطرتها على المحافظة.

ومنذ أكثر من 4 أشهر يدير المدينة مجلس من العلماء والوجهاء تشكل بعد اتفاق عقده مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت مع القاعدة يقضى بتسليم المدينة بكافة مرافقها إلى مجلس أهلى حضرمى مؤقت يباشر تسيير أعماله فى حين ظل الملف الأمنى حتى اليوم بيد التنظيم.

من ناحية أخرى لقى 6 من ميلشيات الحوثي، والرئيس المخلوع صالح بينهم قيادى مصرعهم، فى كمين للمقاومة الشعبية فى مديرية الوازعية غربى محافظة تعز باليمن، وأشارت قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم الاثنين إلى أن الكمين أسفر - أيضاً - عن تدمير عدد من الآليات العسكرية للحوثيين.

وكانت مصادر أمنية أفادت فى وقت سابق اليوم ، بوصول قوة أمنية عسكرية متخصصة فى مكافحة الإرهاب، إلى مطار عدن الدولي، على متن 4 طائرات، وتمكنت القوات الموالية للشرعية بغطاء جوى من طيران التحالف العربى من إحراز تقدم باتجاه مدينة المخا فى محافظة تعز - ليل الأحد الاثنين- بعد سيطرتها على منطقة "ذباب" الساحلية.

وقصف طيران التحالف العربى بقيادة زورقا محملا بالأسلحة والذخيرة كان فى طريقه إلى مليشيات الحوثى وصالح قادما من ميناء المخا، كما استهدف مواقع عدة للمتمردين فى المنطقة.
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