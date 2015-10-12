روسيا: مجموعة دربتها تنظيم داعش خططت لمهاجمة النقل العام بموسكو

قالت أجهزة أمن روسية اليوم الاثنين إن مجموعة من الروس اعتقلوا وبحوزتهم قنبلة كانوا يعدون لمهاجمة شبكة النقل العام فى موسكو وإن من بينهم أشخاصا دربهم تنظيم داعش فى سوريا.

وقال اللجنة الوطنية لمكافحة الإر‭‬هاب أمس الأحد إنها اعتقلت حوالى عشرة أشخاص بحوزتهم معدات لصنع القنابل وعبوة ناسفة بدائية.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادى قوله "بعض هؤلاء الأشخاص تلقوا تدريبات فى معسكرات داعش فى سوريا."

وأضاف "عملية استجواب اثنين من المعتقلين أظهرت أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابى على النقل العام فى موسكو."

وتعزز روسيا إجراءات الأمن خوفا من تهديدات المتشددين الإسلاميين وخصوصا من منطقة شمال القوقاز المضطربة بعد عودتهم إلى بلدانهم من الشرق الأوسط أو أفغانستان واحتمال سعيهم للانتقام من التدخل العسكرى الروسى ضد الجماعات المعارضة السورية.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن أكثر من ألفى مقاتل من دول الاتحاد السوفيتى سابقا يقاتلون فى سوريا.

وقال جهاز الأمن الاتحادى إن المعتقلين عادوا إلى روسيا قبل فترة طويلة من بدء الحملة الجوية الروسية دعما للرئيس السورى بشار الأسد فى أواخر سبتمبر .