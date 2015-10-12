بالصور ..السفارة المصرية بمسقط تستقبل الأنبا إبراهام مطران القدس

استقبل السفير صبري مجدي صبري مساء امس نيافة الانبا ابراهام مطران القدس والخليج والشرق الأدنى بمرافقة القمص سوريال الانبا بيشوي راعي الكنيسة بمسقط والقمص بولا الاورشليمي راعي كنيسة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة والاب سوريال الاورشليمي سكرتير نيافة الانبا إبراهام.

تخلل اللقاء الحديث حول مصر والأمة العربية حيث أبدى الانبا ابراهام مطران القدس بالغ سعادته لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والحديث الطيب مع السفير صبرى مجدى صبرى واعضاء السفارة، وقد أبدى عشقه وحبه للآثار المصرية عبر التاريخ وقام نيافة الانبا ابراهام مطران القدس بسرد بعض القصص القديمة وبعض الاحداث الأثرية والتاريخية القديمة.. وقال إنه دائما ما يعلم أبنائه ومستمعيه ومحبيه بأن مصر هي أم الدنيا وتسع الدنيا كلها، وانتهى اللقاء بتقديم هدية تذكارية من السفير المصري لنيافة الانبا ابراهام مطران القدس.

حضر اللقاء وزير مفوض رانية البنا والمستشار السياسي اشرف شاكر ومها شاهين القائم بأعمال القنصل والمستشار الثقافي د. شعبان الامير .. وعلاء وليم بولس .. وعبدالعزيز سعيد .

وقد صلى القداس بالكنيسة وألقى كلمة دعا من خلالها المصريين الى التلاحم والترابط من أجل الأم مصر، وقام بالدعاء لمصر بأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والسلام، كما أشاد بالنهضة المصرية الحديثة بعد ثورة 30 يونيو والإنجازات التى تمت فى وقت قياسي والتى تبشر بمستقبل زاهر لمصرنا العزيزة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحث الحضور على التمسك بكل القيم السامية التى تربينا عليها والتى من شأنها رفعة مصر بين الأمم والتمسك بترابها الوطني المقدس .

كما أشاد بروح التعاون الصادق بين جميع المصريين وثمن الرعاية المخلصة والحكيمة التى يوليها السلطان قابوس بن سعيد .. سلطان عمان .. لكل المقيمين على أرض السلطنة الشقيقة .

وختم كلمته بالدعاء بالصحة والسعادة والعمر الطويل للسلطان قابوس بن سعيد.. والمسئولين ودعا لبلادنا العزيزة بدوام العزة والازدهار والأمن والأمان .

الجدير بالذكر أن الكرسي الاورشليمي بالقدس العربية تابع للكنيسة القبطة الأم بجمهورية مصر العربية، ويقوم نيافة الانبا ابراهام مطران القدس بزيارة سنوية او كل عامين الى السلطنة لتفقد الرعية والكنيسة .



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صورة جماعية للحضور مع نيافة الانبا ابراهام مطران القدس والخليج والشرق الادنى



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السفير صبري مجدي و نيافة الانبا ابراهام مطران القدس والقمص سوريال الانبا بيشوي راعي الكنيسة



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السفير صبري مجدي و نيافة الانبا ابراهام مطران القدس ورانية البنا وعلاء وليم



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جلسة داخل مبنى السفارة المصرية بمسقط



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السفير صبري مجدي واعضاء السفارة اثناء استقبال نيافة الانبا ابراهام مطران القدس



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السفير صبري مجدي يقدم هدية تذكارية لنيافة الانبا ابراهام مطران القدس.



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ابتسامة جميلة لنيافة الانبا ابراهام مطران القدس والحضور .



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السفير صبري مجدي وحديث جانبي مع نيافة الانبا ابراهام مطران القدس



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الزميل محمد سعد وحديث مع نيافة الانبا ابراهام مطران القدس



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السفير صبري مجدي يتحدث مع الحضور .



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السفير صبري مجدي يودع نيافة الانبا ابراهام مطران القدس



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نيافة الانبا ابراهام مطران القدس مع وزير مفوض رانية البنا والقمص بولا الاورشليمي .



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نيافة الانبا ابراهام مطران القدس والقمص سوريال الانبا بيشوي والقمص بولا الاورشليمي ووزير مفوض رانية البنا ود. شعبان الامير



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الضيوف خارج استقبال السفارة



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السفير صبري مجدي يوصل نيافة الانبا ابراهام مطران القدس الى سيارته .