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دى ميستورا يحذر من تحول أزمة سوريا لـ"كوكتيل"سام مثل أفغانستان والصومال

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دى ميستورا يحذر من تحول أزمة سوريا لـ"كوكتيل"سام مثل أفغانستان والصومال دى ميستورا يحذر من تحول أزمة سوريا لـ"كوكتيل"سام مثل أفغانستان والصومال
أكد ستيفان دى ميستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للأزمة السورية أنه سيتوجه إلى موسكو للقاء المسؤولين الروس للتباحث حول أخر تطورات الأزمة السورية وكذلك النشاطات العسكرية الروسية فى سوريا.

وأوضح دى ميستورا، فى مؤتمر صحفى عقده بالأمم المتحدة فى جنيف اليوم الاثنين، أنه سيتوجه بعد ذلك مباشرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للتباحث مع المسؤولين هناك حول سبل المضى وبشكل عاجل فى جمع مجموعة اتصال تضم الدول المعنية بالأزمة السورية إقليميا ودوليا وتحقيق التواصل بينها بهدف التوجه فى المرحلة المقبلة الى العمل وعمليا لبدء مؤتمر جنيف 3 لايجاد حل سلمى للازمة السورية.

دى ميستورا، الذى كرر تأكيده بأنه لا حل عسكرى للأزمة السورية، شدد على أن التدخل العسكرى الروسى وبدون شك قد جعل هناك بعدا جديدا للوضع فى سوريا وفى وقت صعب للغاية، قائلا "إن النزاع السورى قد يتحول إلى ( كوكتيل ) سام وتصبح سوريا مثل افغانستان والصومال وبما بات يستدعى وبشكل عاجل تحريك المسار السياسى على اساس بيان جنيف وقال ان عسكرة النزاع السورى اصبحت خطيرة للغاية وان التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة فى شان النشاطات العسكرية الحالية فى سوريا امر هام وعاجل.

وأعرب المبعوث الأممى عن اسفه لإعلان المعارضة السورية عدم مشاركتها فى مجموعات العمل التى تحددها خطة دى ميستورا لحل الازمة السورية، مؤكدا أنه لم يعد هناك عذر للسلطات السورية لاستخدام البراميل المتفجرة واضاف انه بدون دعم حقيقى من الاطراف الاقليمية والدولية وايضا بدون حوار بين السوريين فستكون الامور صعبة للغاية.

وشدد دى ميستورا، فى مؤتمره الصحفي، على أنه إذا لم تكن هناك وبالتوازى خطوات سياسية مع الحرب على الجماعات التى صنفت إرهابية فى قرارات مجلس الأمن فإن أى تدخل عسكرى فى سوريا لن يؤدى فى النهاية إلى الهدف المنشود وهو إقرار تسوية سياسية سلمية فى سوريا.
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