النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في واقعة ترخيص فيلم «عيال حريفه»

بدأت هيئه النيابه الإدارية ، التحقيقات في القضيه رقم 500 لسنه2015 ،نيابه الثقافه ، و الخاصه ببلاغ المؤلف و المخرج علاء الشريف ضد اداره المصنفات الفنيه و اتهمهم بأنهم تعمدوا عدم الرد علي طلبه بفحص سيناريوهات فيلم حظك نار و عيال حريفه و اصدروا تقريرا في اخر وقت مما فوت عليه فرصه الطعن و التظبم من التقرير .

حيث ان علاء الشريف، تقدم بطلبه في ابريل الماضي و لم يتم أصدار التقرير إلا في شهر سبتمبر، و قد استمع السيد رئيس النيابه لاقواله و كذلك طلب علاء الشريف فحص تواريخ اصدار التصاريح و هل صدر تصريح تصوير للمنتج احمد السبكي ام انه صور الفيلم و تمت المشاهده بدون تصاريح بالمخالفه للقواعد القانونيه . و قد امر السيد رئيس النيابه باستدعاء المختصين بتصاريح الافلام العربي لسماع اقوالهم.