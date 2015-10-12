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النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في واقعة ترخيص فيلم «عيال حريفه»

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النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في واقعة ترخيص فيلم «عيال حريفه» النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في واقعة ترخيص فيلم «عيال حريفه»

بدأت هيئه النيابه الإدارية ، التحقيقات في القضيه رقم 500 لسنه2015 ،نيابه الثقافه ، و الخاصه ببلاغ المؤلف و المخرج علاء الشريف ضد اداره المصنفات الفنيه و اتهمهم بأنهم تعمدوا عدم الرد علي طلبه بفحص سيناريوهات فيلم حظك نار و عيال حريفه و اصدروا تقريرا في اخر وقت مما فوت عليه فرصه الطعن و التظبم من التقرير .

حيث ان علاء الشريف،  تقدم بطلبه في ابريل الماضي و لم يتم أصدار التقرير إلا في شهر سبتمبر، و قد استمع السيد رئيس النيابه لاقواله و كذلك طلب علاء الشريف فحص تواريخ اصدار التصاريح و هل صدر تصريح تصوير للمنتج احمد السبكي ام انه صور الفيلم و تمت المشاهده بدون تصاريح بالمخالفه للقواعد القانونيه . و قد امر السيد رئيس النيابه باستدعاء المختصين بتصاريح الافلام العربي لسماع اقوالهم.

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