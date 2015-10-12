ضبط 3 أشقاء مسلحين قبل اعتدائهم على أسرة بعزبة الحريرى فى الشرقية

ضبط رجال مباحث قسم أول الزقازيق، اليوم برئاسة الرائد حسين أبوفول، 3 أشقاء بحوزتهم سلاح خرطوش وسنجة، قبل اشتباكهم مع أفراد أسرة بعزبة الحريرى بسبب خلافات ثأرية.

وتلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، بنشوب مشاجرة فى عزبة الحريرى، دائرة قسم أول الزقازيق، وأفاد الرائد حسين أبوفول، رئيس مباحث القسم بضبط "عمرو س م"، وشقيقيه "أحمد" و"محمد" بحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض سنجة، على خلفية تجدد مشاجرة بينهم وأسرة شخص قتله المتهم الأول "عمرو"، وخرج من السجن بعد قضاء عقوبته، حيث تحرر المحضر رقم 10164 جنح لسنة 2015، وأحالت المتهمين إلى النيابة.