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مرشح ببنى سويف: أطالب الشباب بالمشاركة فى الانتخابات والحياة السياسية

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مرشح ببنى سويف: أطالب الشباب بالمشاركة فى الانتخابات والحياة السياسية مرشح ببنى سويف: أطالب الشباب بالمشاركة فى الانتخابات والحياة السياسية

>طالب الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن ، الشباب بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة والحياة السياسية بشكل عام مشيرا إلى أهمية خدمة الوطن من خلال استلهام روح أكتوبر والانتصارات التى سطرها ضباط وجنود البواسل مشيدا بدور قوات الصاعقة خلال معركة الكرامة والتى أسسها بالجيش المصرى منذ سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى عقده الهريدى اليوم بقاعة القصر فى مدينة بنى سويف وحضره نواب رئيس الحزب اللواء محمد على بلال، فؤاد عرفة (المتحدث الإعلامى)، ثروت درويش( أمين العضوية) ، مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق، وأمين المحافظة وأعضاء هيئة المكتب، وسط تواجد للمرشحين وأنصارهم.

يذكرأن حماة الوطن فى بنى سويف يدخل السباق الانتخابى بـ 5 مرشحين هم د . المأمون على جبر، د . عبدالرحمن برعى دائرة بندر ومركز بنى سويف ، نادى ميرة ( ناصر ) ، طاهر فطب ( ببا ) ، محمود فهيم (إهناسيا ) .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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