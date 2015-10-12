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انطلاق فاعليات مؤتمر قائمة فى حب مصر بمدينة أخميم فى سوهاج

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انطلاق فاعليات مؤتمر قائمة فى حب مصر بمدينة أخميم فى سوهاج انطلاق فاعليات مؤتمر قائمة فى حب مصر بمدينة أخميم فى سوهاج
انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيرى الكبير لقائمة "فى حب " فى مدينة أخميم شرق سوهاج، لدعم مرشحي القائمة فى انتخابات البرلمان المزمع إقامتها يومى 18 و19 .

يشارك فى المؤتمر اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام للقائمة والكابتن طاره أبو زيد وعدد من الكتاب والأدباء والمفكرين بالإضافة إلى مرشحى القائمة الـ6 على مستوى سيشارك فى المؤتمر رموز وقبائل والعائلات على مستوى الجمهورية.
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مصر 365

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