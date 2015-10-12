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التعرف على أربع جثث لمصريين ضمن غرقى مركب الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

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التعرف على أربع جثث لمصريين ضمن غرقى مركب الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ التعرف على أربع جثث لمصريين ضمن غرقى مركب الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ
أكد الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ التعرف على هوية أصحاب أربع جثث لغرقى مصريين ضمن ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الـ 14 ، وهم "أحمد عبد المعطى أبو خليل" 18 سنة و"إسلام مجدى الجمى "17 سنة من قرية ميت الكرما التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، وأسامة محمود محمد شويح 18 سنة، من الشرقية، و"عبد الرحمن محمود إبراهيم العشرى "20 سنة من الدقهلية، وينتظر وصول ذويهم لاستلامهم ودفنهم تنفيذا لقرار نيابة البرلس وكفر الشيخ.

وقال الجنزورى إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث قبالة قرية أبو صالح التابعة لمركز البرلس عن غرقى آخرين محتملين.

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مصر 365