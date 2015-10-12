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النيابة تعاين حريق مصنع برج العرب وتسأل المصابين

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النيابة تعاين حريق مصنع برج العرب وتسأل المصابين النيابة تعاين حريق مصنع برج العرب وتسأل المصابين
انتقلت نيابة قسم أول العامرية برئاسة المستشار خالد ليلة لمعاينة موقع حريق مصنع الملابس ببرج العرب والذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين كما انتقلت النيابة لسماع أقوال المصابين وأمرت بتشكيل لجنة لمعرفة ملابسات الحادث.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغًا بإشعال النيران فى مصنع الملابس وانتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها وسيطرت عليها.

وقال الدكتور إبراهيم الروبى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية إن الحريق نتج عنه 23 مصابًا و5 متوفين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية حيث تحسنت حالة 20 ومغادرتهم وبقى فى المستشفى مصاب بعد نقل اثنين إلى مستشفيى كرموز العمالى وراس التين العام.

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مصر 365