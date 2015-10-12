بالصور.. انطلاق مشروع جنة الإبداع بمدارس كفر الشيخ

نظم فريق جنة الإبداع اليوم الاثنين، ورشة عمل اليوم الكامل بمدرسة السلام الابتدائية ،لعرض الأعمال الفنية التي انجزها تلاميذ المدرسة في الورشة الفنية المقامة نهاية العام الماضي، وزاروا فيها مصنع النسيج بكفر الشيخ، وأثمرت عن 40 عملا تشكيليا .>حضر الورشة على وفاء عبد الله المدير العام التنفيذي، و فايق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، وبسيونى غانم موجه عام التربية الاجتماعية ، وفريق العمل المكون من محمد الدفراوى الموجا الأول المركزي ـو حمودة يونس مسئول الاتحاد ،و حمدي أبوقورة موجه عام التربية الفنية، و نبيل مسعد و محمد أبوحسين موجها أول التربية الفنية , ومصطفى العافي إدارة الإعلام.

وقال محمد كمال الناقد الفني والتشكيلي، " صاحب فكرة المشروع "أن مشروع جنة الإبداع ، طاف بعدد من مراكز المحافظة ،وبدأت فعاليات المشروع للعام الثاني على التوالي بحضور رموز أدبية وفنية، و أبطال وشخصيات عامة ،أثرت في الحياة الثقافية المصرية ابتداء من طابور الصباح حتى نهاية اليوم الذي لم يرتبط بوقت محدد .

وأضاف كمال، تخلل اليوم الكامل عقد ندوة عرض خلالها مادة فيلمية حول قضايا وطنية، أو ثقافية أو تاريخية ثم تنقلهم الأتوبيسات إلى بيئة مغايرة للبيئة التي يعيشون بها بعدها يتسلم التلاميذ لوحة و ألوان مائية لرسم لوحات فنية.

وقال الدكتور حمدي شتا " المنسق الثقافي للمحافظة إن مشروع جنة الإبداع يرعاه الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ ،والدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم .

>وأضاف شتا، أن المحافظ وعد بعقد المؤتمر الأول للجنة الإبداع بمشاركة 20 تلميذا و الفريق المركزي للمشروع المكون من محمد الدفراوى الموجا الأول المركزي، و حمودة يونس مسئول الاتحاد و حمدي أبوقورة موجه عام التربية الفنية و نبيل مسعد و محمد أبوحسين , موجه أول التربية الفنية , ومصطفى العافي إدارة الإعلام.



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