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دقيقية حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة بمؤتمر "فى حب مصر" بسوهاج

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دقيقية حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة بمؤتمر "فى حب مصر" بسوهاج دقيقية حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة بمؤتمر "فى حب مصر" بسوهاج
بعد افتتاح مؤتمر دعم مرشحى قائمة فى حب بمدينة أخميم شرق سوهاج بتلاوة آيات قرآنية، عزف السلام الوطنى ووقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش والشرطة.

ورحب سماحة السيد الشريف، نقيب الأشراف ومرشح القائمة بالمحافظة بالضيوف، فيما شارك بالمؤتمر السفير محمد العرابى والشيخ عبد الهادى القصبى أمين عام مشايخ الطرق الصوفية، والإعلامى مصطفى بكرى وسناء زايد سفيرة النوايا الحسنة، وعبلة الهوارى مقررة المجلس القومى للمرأة فى المحافظة، والمرشحة على القائمة ومصطفى أبو دومة مرشح القائمة على مستوى المحافظة، وعدد من مرشحى القائمة على مستوى الصعيد والدلتا.

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مصر 365

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