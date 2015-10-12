«DELL» تستحوذ علي «EMC» بأكبر صفقة في تاريخ صناعة التكنولوجيا

نجحت شركة ” DELL” في التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على شركة ” EMC” بصفقة تبلغ 67 مليار دولار، و هي الأضخم في تاريخ صناعة التكنولوجيا على الإطلاق.

> الصفقة ستسمح لديل بالإستحواذ بشكل كامل على كافة منتجات والشركات المنضمة تحت لواء شركة EMC بالإضافة إلى الخدمات السحابية والحلول التحليلية لشركات قطاع الأعمال كما ستتملك ديل بشكل كامل شركة الحلول الأمنية RSA بالإضافة إلى خدمات التصوير المقدمة من شركة VMware .

ومن المقرر أن يتم تمويل الصفقة من خلال شركة ” EMC ” بالتعاون مع شركة “سيلفر ليك”، وإذا ما تمت الموافقة على الصفقة من قبل الجهات المعنية، فإن ذلك يعني ولادة كيان عملاق في مجال الحوسبة الخاصة بالشركات.

ويذكر أن حجم ” EMC ” حاليا يبلغ ضعف حجم شركة ديل، إذ أن لديها نحو 70 ألف موظف حول العالم.