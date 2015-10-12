عضو مجلس اتحاد الكرة عن أزمة مصر والسنغال: التطهير أو الرحيل

شن سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هجوما حادا على مجلس إدارة الاتحاد بعد أزمة مباراة مصر والسنغال.

وكان مقررا أن تلعب مصر مع السنغال يوم الخميس لكن تم إلغائها بسبب حضور الفريق المنافس بالمنتخب الأوليمبي وليس الأول.

وقال سيف زاهر عن الأزمة: "اتحاد الكرة يستحق كل هذا الهجوم الذي تعرض له. بل وأكثر من ذلك أيضا".

وأضاف عبر برنامجه على قناة (الحياة 2) "المجلس يتحمل المسؤولية بالكامل. وهذه الفرصة الأخيرة له".

وأوضح "غير مقبول أن يتهرب أحد من المسؤولية. الجميع يتحمل ما حدث".

وأتم "إما تطهير منظومة اتحاد الكرة أو رحيل المجلس بالكامل. الأزمة تحتاج لوقفة".