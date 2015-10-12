في_القمة - لاعبو المنتخب العسكري ينضمون للزمالك بعد رحلة شاقة

انضم رباعي منتخب مصر العسكري إلى فريقهم الزمالك مساء اليوم الاثنين في الإمارات، استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر.

ويواجه الزمالك بطل الدوري والكأس الموسم الماضي نظيره الأهلي وصيف المسابقتين على لقب كأس السوبر في افتتاح الموسم الكروي الجديد.

وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في إمارة أبو ظبي.

ويضم المنتخب العسكري الذي خاض بطولة كأس العالم في كوريا الجنوبية 4 لاعبين من الزمالك هم محمد أبو جبل، أحمد توفيق، إبراهيم صلاح، إبراهيم عبد الخالق.

ووصلت بعثة الزمالك إلى دبي عصر اليوم الاثنين.

وبعدها، وصل رباعي المنتخب العسكري إلى معسكر الفريق.

واستغرقت رحلة الرباعي إلى دبي 13 ساعة، حيث اضطر للسفر من كوريا إلى الصين أولا قبل الاتجاه إلى الإمارات.