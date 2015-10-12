رئيس الاتحاد التايلاندي يلحق ببلاتر وبلاتيني ويوقف 90 يوما

(إفي): أعلنت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين إيقاف رئيس الاتحاد التايلاندي ووراوي ماكودي عن ممارسة اي نشاط كروي لمدة 90 يوما.

وتأتي هذه العقوبة التي تدخل حيز النفاذ على الفور بعد أربعة ايام من قيام نفس اللجنة بفرض العقوبة ذاتها على رئيس الفيفا جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ميشيل بلاتيني.

ويجري التحقيق مع ماكودي (64 عاما) بتهمة تزوير وثائق خلال انتخابه رئيسا للاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

ودون ذكر الاسباب المحددة لإيقافه، اشارت لجنة القيم بالفيفا في بيان إلى انها فتحت تحقيقا حول الأمر.