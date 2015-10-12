في_القمة - الشاهد على ' رعب نيمار ' حكما لمباراة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح اختيار الإسباني كارلوس كاربيلو حكما لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي يوم الخميس في إطار كأس السوبر بالإمارات.

وأكد اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي تعيين كاربيلو حكما للمباراة ويعاونه روبرتو ألونسو وجان كارلوس وكارلوس ديلسيرو كحكم رابع.

الإسباني كاربيلو شارك في كأس العالم 2014 بالبرازيل وأدار لقاء البرازيل أمام كولومبيا.

وشهد لقاء البرازيل وكولومبيا "مشهد رعب للجميع" بعد تعرض نيمار دا سيلفا لإصابة قوية كادت أن تنهي مسيرته الكروية بعد ضربة قوية في الظهر.

أخر ظهور للإسباني كاربيلو أدار لقاء ألمانيا ضد أيرلندا في التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا والتي انتهت بفوز أيرلندا 1-0 يوم الخميس.

ومن قبل كان لقاء بايرن ميونيخ أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا هو أخر ظهور أوروبي للحكم الإسباني.