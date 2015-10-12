دورة لإعداد المدربين في علوم الحاسب الألي بالوادي الجديد

صرح محمد صابر، مدير مركز معلومات ديوان عام محافظة الوادي الجديد، إن المركز تلقي اليوم الاثنين، طلبات الراغبين في الالتحاق، بدورة لإعداد المدربين في علوم الحاسب الألي من شباب الخريجين وغير الموظفين بالقطاع الحكومي وأن الدورة مقدمة كمنحة من وزارة الاتصالات من معهد علوم التكنولوجيا لإعداد كوادر شبابية من المدربين في مجال الحاسب الالي ، من خلال دورة تدريبية لمدة 3 شهور ، ويحصل المتدرب في نهايتها علي شهادة دولية معتمدة للتدريب في مجال الحاسب الآلي خارج مصر.

وأضاف أنه سيتم منح المتدربين منحة قدرها 800 جنيه من وزارة الاتصالات ، ويشترط في المتقدم ألا يكون من الموظفين في القطاع الحكومي ، ويقدم أوراقه لديوان عام المحافظة متضمنةًً صورة بطاقة الرقم القومي ، وشهادة الميلاد ، وخطاب من التأمينات الاجتماعية ، يفيد عدم تامين أي جهة حكومية عليه .