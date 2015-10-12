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نقيب الصحفيين :خسارة المصري اليوم تكمن في فقدان مصداقيتها‎

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نقيب الصحفيين :خسارة المصري اليوم تكمن في فقدان مصداقيتها‎ نقيب الصحفيين :خسارة المصري اليوم تكمن في فقدان مصداقيتها‎

يحيى قلاش

أكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين، أن النقابة أعلنت تضامنها بالكامل مع صحفي المصري اليوم.

وأضاف قلاش في مداخلة في برنامج ” مانشيت” للإعلامي جابر القرموطي أن النقابة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها ستقف بجانب صحفيي المصري اليوم موضحًا أن الصحفيين لا يعيشون عالة علي أحد ويتقاضون رواتبهم وفقاً للقانون.

ونفي قلاش أن يكون الصحفي عبدًا عند أحد مشيرًا إلي أن تولي هشام قاسم لاعادة هيكلة المصري اليوم ليس معناه أن يكون له الحق في تسريح الصحفيين كما يشاء ولابد أن يعلم أن هناك فرق بين تسريح الصحفيين وتسريح الموظفين في مؤسسة آخرى.

 

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