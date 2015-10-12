أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بعثة التجديف تصل القاهرة بعد الفوز بالبطولة الأفريقية ‎

Google+ Print
بعثة التجديف تصل القاهرة بعد الفوز بالبطولة الأفريقية ‎ بعثة التجديف تصل القاهرة بعد الفوز بالبطولة الأفريقية ‎

أرشيفية

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأثنين، بعثة الوطني للتجديف بعد المشاركة بالبطولة الأفريقية المؤهلة، التى أقيمت بتونس في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، والبطولة الإفريقية الـ11 التى أقيمت في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري.

واقتنص لاعبو المنتخب الوطني للتجديف لقب البطولة الأفريقية الحادية عشرة برصيد 14 ميدالية متنوعة، و تصدر لاعبو المنتخب البطولة برصيد 5 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونرية فى منافسات الفردي ثقيل الوزن والزوجي خفيف الوزن بدون دفة، وجاءت الجزائر فى المركز الثاني، وتونس فى المركز الثالث.

وكانت قد ضمت البعثة كلا من عمر دراز عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وديميتري رايبواخا مدير فني، وحسين رزق مدرب وعماد محمد مدرب ومحمد راشد أخصائي العلاج الطبيعي ومجدي عفيفي إداري و17 لاعبًا ولاعبة هم هند عرفات، محمد حسام، نور الدين حسنين ومصطفى فتحي، مصطفى قنديل،مصطفى درويش، مصطفى طارق، سيف سيد، عمر عادل، محمد نوفل وعبد الخالق البنا وإبراهيم حماتو وعمر الصبحي، هبة حسن، وفاطمة راشد، وإنجى حسام، ومريم همام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه