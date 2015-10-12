بعثة التجديف تصل القاهرة بعد الفوز بالبطولة الأفريقية ‎

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأثنين، بعثة المنتخب الوطني للتجديف بعد المشاركة بالبطولة الأفريقية المؤهلة، التى أقيمت بتونس في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، والبطولة الإفريقية الـ11 التى أقيمت في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري.

واقتنص لاعبو المنتخب الوطني للتجديف لقب البطولة الأفريقية الحادية عشرة برصيد 14 ميدالية متنوعة، و تصدر لاعبو المنتخب البطولة برصيد 5 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونرية فى منافسات الفردي ثقيل الوزن والزوجي خفيف الوزن بدون دفة، وجاءت الجزائر فى المركز الثاني، وتونس فى المركز الثالث.

وكانت قد ضمت البعثة كلا من عمر دراز عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وديميتري رايبواخا مدير فني، وحسين رزق مدرب وعماد محمد مدرب ومحمد راشد أخصائي العلاج الطبيعي ومجدي عفيفي إداري و17 لاعبًا ولاعبة هم هند عرفات، محمد حسام، نور الدين حسنين ومصطفى فتحي، مصطفى قنديل،مصطفى درويش، مصطفى طارق، سيف سيد، عمر عادل، محمد نوفل وعبد الخالق البنا وإبراهيم حماتو وعمر الصبحي، هبة حسن، وفاطمة راشد، وإنجى حسام، ومريم همام .