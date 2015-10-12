غادة عبد الرازق لـ«شيرين»:أنتي مش محتاجه تعتذري

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، تضامنها مع المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد حملة الانتقادات التى تعرضت لها شيرين عقب انتهاء الحلقة الماضية من برنامج مسابقات المواهب الغنائية “ذا فويس”.

وقالت “غادة” لـ “شيرين”: “انتى مش محتاجة تعتذرى علشان احنا جمهورك متأكدين إنك متقصديش أى غلط فى حق حد ومتأكدين إنك عفوية وإنسانة طيبة جدا.. اللى بيهاجموكى دول اللى غيرانين منك ومن نجاحاتك.. سيبك منهم وركزى فى شغلك ونجاحاتك وبناتك وأهلك وجمهورك اللى بيحبك وانا واحدة منهم وكل سنة وانتى طيبة حبيبتى”.