هشام قاسم: من حق مالك «المصري اليوم» بيعها وقيمتها السوقية 500 مليون جنيه

استنكر الناشر هشام قاسم، تصريحات أبو السعود محمد عضو، مجلس نقابة الصحفيين، الذي أكد فيها أن إدارة المصري اليوم لا تتواصل مع صحفييها وأنه لابد أن تنتهي الأزمة سريعًا.

وقال قاسم، في حلقة اليوم من برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة أون تي في، إن أبو السعود ليس لديه خبرة لإدارة الأزمة مؤكدًا أن المصري اليوم مستعدة لصرف الأرباح للصحفيين ولكن في حالة وجود أرباح.

ونفي هشام قاسم ما يتردد عن فكرة إغلاق جريدة المصري اليوم ولكنه من الممكن أن يتم بيعها وهذا من حق مالك الجريدة، موضحًا أن القيمة السوقية لجريدة المصري اليوم 500 مليون جنيه.